ضبط أدوية فاسدة و625 إصابة جديدة بكورونا.. أبرز أنشطة «الصحة» اليوم

أجرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، العديد من الأنشطة يرصدها "الدستور" فى التقرير التالي:

-«الدواء»: ضبط أدوية «فاسدة» وغير مسجلة وأخرى مخدرة بـ3 مليون جنيه

قامت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية، على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

https://www.dostor.org/4039587



-«الصحة»: متوسط الإصابات اليومي بلغ 625 إصابة إيجابية بكورونا و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة

https://www.dostor.org/4039651



-عبدالغفار: المجلس الصحى سينقل مصر نقلة نوعية فى مجال التعليم الطبى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، ينظم التعليم الطبى بعد الجامعى فى كل التخصصات الصحية، لافتاً إلى أن القانون سينظم الشهادات المهنية الصادرة عن مصر وستكون شهادة البورد المصرى.

https://www.dostor.org/4039878

-أحمد عثمان: المجلس الصحى المصرى يوحد التدريب المهنى على كل المستويات

قال الدكتور أحمد عثمان رئيس لجنة التدريب الإلزامى للأطباء، إن قانون المجلس الصحي المصري سينعكس على كل المهن الصحية فى مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توحيد الامتحانات المؤهلة للحصول على ممارسة المهنة وشهادات البورد المصرى.

وأضاف أن الهدف من المجلس الصحي المصري، هو الوصول للمستوى العالمى الذى يليق باسم مصر، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والقوات المسلحة والنقابات الطبية ومجلس النواب.

https://www.dostor.org/4039909