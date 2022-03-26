عبدالغفار: المجلس الصحي سينقل مصر نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، ينظم التعليم الطبى بعد الجامعى فى كافة التخصصات الصحية، لافتاً إلى أن القانون سينظم الشهادات المهنية الصادرة عن مصر وستكون شهادة البورد المصرى.

وأوضح أن المجلس الصحى المصرى سيتم فى المراكز المنوط بها إصدار الشهادات المهنية للأطباء، لافتاً إلى أنه سيتم ايضاً اعتماد المدربين بالمجلس الصحى المصرى ومناهج التدريب من خلال الإدارة ومجلس الأمناء.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المجلس سيحل محل هيئة التدريب الإلزامى، لافتاً إلى أن قانون إنشاء المجلس طال انتظاره، حيث أنه مع تفعيل القانون ولائحته التنفيذية سينقل مصر نقلة نوعية فى مجال التعليم الطبى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان، الأن، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري" حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

يشارك في المؤتمر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وقع على قانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وبموجب قرار الرئيس، يحل المجلس الصحي المصري محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذلك محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.