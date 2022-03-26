أحمد عثمان: المجلس الصحى المصرى يوحد التدريب المهنى على كل المستويات

قال الدكتور أحمد عثمان رئيس لجنة التدريب الإلزامى للأطباء، إن قانون المجلس الصحي المصري سينعكس على كل المهن الصحية فى مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توحيد الامتحانات المؤهلة للحصول على ممارسة المهنة وشهادات البورد المصرى.

وأضاف أن الهدف من المجلس الصحي المصري، هو الوصول للمستوى العالمى الذى يليق باسم مصر، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والقوات المسلحة والنقابات الطبية ومجلس النواب.

ومن جانبه؛ قال الدكتور حسام حسنى رئيس الزمالة المصرية، إن قرار إنشاء المجلس الصحى المصرى يوحد التدريب المهنى على كل المستويات، لافتًا إلى أن الزمالة أصبحت تحت المجلس الصحى لتعظيم الشهادات العلمية.

وأشار إلى القرار وضع مجالس علمية موحدة، موضحًا أنه لم تتم إضافة أى أعباء مالية على الطلاب فى برنامج الزمالة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده وزارة الصحة والسكان، الآن، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري" حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

يشارك في المؤتمر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، واللواء طبيب رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وقع على قانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وبموجب قرار الرئيس، يحل المجلس الصحي المصري محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، وكذلك محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.