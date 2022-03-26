الأعراض والعلاج.. كيفية التعامل مع مرحلة انقطاع الطمث

تعتبر مرحلة انقطاع الطمث من المراحل الأساسية التي أن تمر بها النساء، ومع ذلك، لا يزال هذا المصطلح غير مألوف ، كما يقول جون إف راندولف ، طبيب الغدد الصماء التناسلية بمستشفى فون فويجلاندر النسائي بجامعة ميتشيجان ، والذي كان لديه اهتمام بحثي طويل الأمد في شيخوخة المبيض والعقم.

يشرح راندولف بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن تعرفها النساء عن هذه الفترة من حياتها وفقًا لما نشره موقع "health blog" الطبي.

يختلف انقطاع الطمث عن سن اليأس:

قال راندولف، إنه مفهوم صعب ذلك لأن انقطاع الطمث يشير إلى حلقة واحدة في حياة المرأة والتي تعتبر آخر فترة لها، حيث يتم تأكيد سن اليأس عندما تكون المرأة قد مرت سنة كاملة دون أن تكون لها دورة شهرية.

على الرغم من تعريف فترة ما قبل انقطاع الطمث على أنها الوقت الذي يسبق التغيير، فإن نقطة البداية ليست نهائية، حيث تحدث فترة ما قبل انقطاع الطمث نتيجة لشيخوخة المبايض عند المرأة .

ويمكن أن تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث عندما تكون المرأة في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمرها ، لكن الأربعينيات تكون أكثر شيوعًا. وعادة ما تستمر من 6 إلى 10 سنوات.

قال راندولف، إن بعض النساء لا تظهر عليهن أعراض، بينما يلاحظها البعض الآخر بعد فوات الأوان وليس في الوقت الفعلي، وبالنسبة للآخرين يمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها تحتاج لزيارة الطبيب.

وتعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية من أعراض انقطاع الطمث، وقد يكون النزيف أخف أو أكثر حدة، بالإضافة إلى التعرق المفرط اثناء الليل.

ويعد انخفاض الدافع الجنسي بسبب جفاف المهبل والألم أثناء ممارسة الجنس من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث، فضلًا عن زيادة الحاجة للتبول. وكذلك التهابات المسالك البولية.

و قد يظهر التهيج والاكتئاب وتقلبات المزاج التي غالبًا ما تصاحب متلازمة ما قبل الحيض أو متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث.

هناك علاجات للمساعدة في فترة انقطاع الطمث:

لا تحتاج كل امرأة إلى العلاج، ولكن إذا كانت أعراض انقطاع الطمث مزعجة بشكل مفرط، فقد يوصي طبيبك بالعلاج الهرموني لانقطاع الطمث مثل موانع الحمل الفموية ، هذه جرعة منخفضة من الهرمونات لتكملة مستويات هرمون الاستروجين، حيث يساعد في الهبات الساخنة والتعرق الليلي والأرق والمشاكل العاطفية وجفاف المهبل.