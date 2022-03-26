«أموال وعطور وإكسسوارت».. تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة شقة بالتجمع

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بسرقة 20 ألف جنيه، ومفروشات وإكسسوارات من شقة مقاول بمنطقة التجمع الخامس.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وتبلَّغ لقسم شرطة التجمع الخامس من "خالد .ح" - "44 سنة" مقاول، ومقيم بدائرة القسم، بتضرره من "سناء. ح" خادمة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المرج لقيامها بسرقة هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، ومفروشات، وعطور، ومجموعة من الإكسسوارات من داخل شقته السكنية.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة الواقعة، وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" على فترات إبان عملها كخادمة طرف المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.