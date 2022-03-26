السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهمة بقتل زوجها فى السلام.. غدًا

محاكمة المتهمة
محاكمة المتهمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غد الأحد، محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة السلام.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعید أ ـ طریق بلبیس، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن في العقد الخامس من العمر.

وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبيَّن أن الجثة لشخص يدعى "س.ف" يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات، یرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد بها أي إصابات ظاھریة، وعثر برفقته على كل المتعلقات، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا ولم يشتبه في الحادث جنائيًا.

وبتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریر یفید بأن الوفاة نتيجة ھبوط حاد بالدورة الدموية إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتم التوصل إلى أن زوجة المتوفي "أ.س" تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطها بعلاقة مع شخص يدعى"م.ع"، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا وبمواجهتها بالتحریات وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها ويعمل جزار ويبلغ من العمر 27 سنة وصديقه.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمة زوجها مدينة السلام

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على هامش الأزمة

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