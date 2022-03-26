بسبب خلافات مالية.. أقوال المتهم بقتل شقيقه بعين شمس

أقر المتهم بقتل شقيقه بعين شمس أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعديه على شقيقه بسلاح أبيض مطواة بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بينهم.

وأقر المتهم بأن شقيقه تحصل منه على مبلغ مالية ورفض ردها له، وبعد مشادات كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة، وانتهت بطعنه بسلاح أبيض.

وكانت قد قررت النيابة بحبس المتهم بقتل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول في مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على أثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس. وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخري و شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.