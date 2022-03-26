السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مالية.. أقوال المتهم بقتل شقيقه بعين شمس

حبس
حبس

أقر المتهم بقتل شقيقه بعين شمس أمام جهات التحقيق بعين شمس بتعديه على شقيقه بسلاح أبيض مطواة بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بينهم. 

وأقر المتهم بأن شقيقه تحصل منه على مبلغ مالية ورفض ردها له، وبعد مشادات كلامية نشبت بينهم تطورت لمشاجرة، وانتهت بطعنه بسلاح أبيض. 

وكانت قد قررت النيابة بحبس المتهم بقتل أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول في مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على أثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس. وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخري و شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة المباحث خلافات عين شمس متهم

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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