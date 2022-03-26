محافظ بورسعيد: مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة على مستوى الجمهورية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشآت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمود جلال مدير المستشفى.

وأطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرًا، مشيدًا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحًا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة التي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، الذين أكدوا أن المستشفى يوفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، التي لمسها خلال زيارته للمستشفى ولقائه بالمواطنين، أصبح النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين، لافتًا إلى أن الجهات القائمة على تنفيذ التأمين الصحي الشامل تتابع بصفة مستمرة تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تطوير آليات العمل باستمرار لتحقيق سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الرعاية الصحية والطبية.