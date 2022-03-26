العاصمة الأوكرانية تفرض حظر تجوال جديدًا فى جميع أنحاء المدينة

أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف، عن فرض حظر تجوال جديد في المدينة؛ بهدف الحفاظ على أمن السكان على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو - في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن الحظر سيبدأ اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 8 مساءً وسيستمر حتى الـ 7 صباح بعد غد الإثنين، موضحًا أنه وفقًا لقرار القيادة العسكرية، فإنه سيتم تعزيز حظر التجوال في كييف والمنطقة مجددًا.

وأضاف كليتشكو أنه لن يُسمح سوى للمركبات التي لديها تصاريح خاصة بالعمل خلال تلك فترة، كما أنه لن يُسمح لسكان المدينة الخروج إلى الملاجئ إلا عند انطلاق صفارات الإنذار.

وأشار إلى أن وسائل النقل العام والمتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود لن تعمل خلال فترة حظر التجوال.