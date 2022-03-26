سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 26-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع استقرار خلال فترة التعاملات اليوم السبت، وبلغ 18,50 جنبه وهو نفس سعر الدولار فى نهاية تعاملات الخميس الماضي رغم تراجع سعر الصرف إلى 18,37 جنيه مساء أمس الجمعة، وذلك نظرًا لانخفاض معدلات الإقبال على الشراء خلال إجازة البنوك الأسبوعية، وأيضًا تخوفات من التضخم بعد قرار البنك المركزي المصري بتعوبم الجنيه ورفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

استقر سعر الدولار فى البنك المركزي المصري للشراء عند مستوى 18,26 جنيه، فى تعاملات اليوم السبت، بينما بلغ سعر بيع الدولار 18,36 جنبها بانخفاض 6 قروش عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الاهلي



سعر الدولار فى مصر، كذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الاهلي المصري عند مستوى 18,32 للشراء بينما بلغ سعر الدولار للبيع 18,41 جنيها بعد إتخاذ قرار التعويم.



أسعار الدولار في البنوك الحكومية للبيع والشراء

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء ثباتا فى بنك مصر وبلغ 18,31 جنيها فيما بلغ سعر الدولار للبيع 18,40 جنبها وفقاً لشاشات لشاشات التداول.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

كذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند 18,31 جنبها بينما بلغ سعر البيع 18,41 جنيها.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الاستثمارية



فى السياق، استقر سعر الدولار في بنك الإستثمار العربى عند مستوى 18,33 الشراء بينما سجل 18,46 جنيها للبيع وهو أعلى معدل بالنسبة لسعر صرف الدولار في البنوك بمصر.

كما بلغ سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18,35 جنيها وهو أعلى معدل بين البنوك لشراء الدولار، بينما سجل 15,41 جنيها للبيع.

وأيضا بلغ سعر الدولار في بنك البركة مصر للشراء 18,33 جنيها بينما بلغ سعر 18,43 جنبها للبيع.

وفى النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي CIB عند 18,34 جنيها بينما بلغ 18,41 جنيها للبيع خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم.

