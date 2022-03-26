السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصربى يعرب عن تفهمه لموقف بوتين بضرورة مواصلته القتال

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عن تفهمه لخطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا طريق للعودة أمامه وعليه مواصلة المعركة.

 

ومتحدثا عن الوضع في أوكرانيا في مقابلة مع قناة يورونيوز صربيا التلفزيونية، قال الزعيم الصربي: "يمكنني أن أقول الكثير، لكنني لست محللا، بل رئيس. أعتقد أنني أعرف بوتين أفضل من 99.9% من السياسيين في العالم، يبدو لي أنني أستطيع أن أفهم ما يدور في تفكيره".

 

وأضاف فوتشيتش: "أعتقد أن الغرب فاجأه في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، وبعد ذلك وبناء على ما تحدثه عن شبابه في لينينغرا، فقد واجه موقفا لا يمكن فيه التراجع، وكان عليه القتال. وهو من يفاجئ الغرب الآن أكثر مما يفاجئه الغرب".

 

وفي عام 2015، تحدث بوتين في منتدى فالداي عن مشاركة القوات المسلحة الروسية في العملية العسكرية في سوريا، وتطرق إلى "القاعدة التي علمته إياها شوارع لينينغراد ذات مرة"، وأنه "إذا كان القتال أمرا لا مفر منه، فيجب أن تضرب أولا".

 

وقال الرئيس الروسي حينذاك، من الأفضل محاربة الإرهابيين في مآرب بعيدة، بدلا من انتظار وصولهم إلى الأراضي الروسية.

الرئيس بوتين الرئيس الصربي الصربي الغرب

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