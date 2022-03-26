السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس يؤكد قدرة ألمانيا على الاستغناء عن الغاز الروسى

أولاف شولتس
أولاف شولتس

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي بأن ألمانيا يمكنها التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، بشكل أسرع مما يعتقد.

 

وقال شولتس في بروكسل عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "سنصبح مستقلين عن الغاز الروسي بأسرع مما قد يتوقعه الكثيرون"، مشيرا إلى أن ألمانيا أقل اعتمادا على الإمدادات الروسية من بعض الدول الأخرى.

 

وأكد أن عملية استقلال دول الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي أصبحت الآن غير قابلة للرجوع عنها.

 

وتبحث ألمانيا في الأيام والأسابيع الأخيرة عن بدائل للغاز الروسي، وفي 20 مارس توصل نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك خلال زيارة لقطر، إلى اتفاق تعاون في قطاع الطاقة، من المفترض أن يوفر في المستقبل إمكانية إمداد ألمانيا بالغاز المسال.

الغاز المانيا روسي الغاز الروسي لمانيا الماني

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على هامش الأزمة

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