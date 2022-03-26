الولايات المتحدة تنوى تكثيف إنتاج صواريخ «ستينجر»

أعلن مساعد وزير القوات البرية الأمريكية للمشتريات واللوجستيات دوجلاس بوش، أن بلاده قد تكثف إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينجر.

وقال "بوش" في فعالية نظمتها أسبوعية "ديفينس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن هذه الإمكانيات (إنتاج جافلين وستينغر) للجيش، ستتحرك سريعًا إلى الأمام، حيث يريد الكونجرس منا تجديد الترسانات، أعتقد اننا قادرون على فعل هذا".

وأضاف أنه يجري في "هذه اللحظة" النظر بقضايا فترات الشراء الطويلة، وشراء معدات إضافية، والاحتياجات على الأرض، والمشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، بالنسبة لإنتاج هذه المنظومات.