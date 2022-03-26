السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تنوى تكثيف إنتاج صواريخ «ستينجر»

صواريخ ستينجر
صواريخ ستينجر

أعلن مساعد وزير القوات البرية الأمريكية للمشتريات واللوجستيات دوجلاس بوش، أن بلاده قد تكثف إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينجر.

وقال "بوش" في فعالية نظمتها أسبوعية "ديفينس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن هذه الإمكانيات (إنتاج جافلين وستينغر) للجيش، ستتحرك سريعًا إلى الأمام، حيث يريد الكونجرس منا تجديد الترسانات، أعتقد اننا قادرون على فعل هذا".

وأضاف أنه يجري في "هذه اللحظة" النظر بقضايا فترات الشراء الطويلة، وشراء معدات إضافية، والاحتياجات على الأرض، والمشاكل المتعلقة بسلاسل التوريد، بالنسبة لإنتاج هذه المنظومات.

الولايات المتحدة تكثيف تنوي الولايات المتحد ولايات المتحدة

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على هامش الأزمة

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