الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية يزور قطر والكويت

أعلنت المفوضية الأوروبية عن جولة خليجية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ستقوده إلى قطر والكويت يومي السبت والأحد.

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل، تتضمن أجندة جولة بوريل المشاركة في منتدى الدوحة 2022، وكذلك تبادل وجهات النظر مع المسؤولين في قطر والكويت بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الدولي والأمن العالمي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتحدثت مذكرة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن زخم جديد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مشيرة في هذا الصدد إلى جولة بوريل في أكتوبر 2021 للمنطقة واجتماع الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري في فبراير 2022، بالإضافة إلى افتتاح بعثة دائمة للتكتل الموحد بالدوحة في وقت لاحق من هذا العام.

وسيشارك منسق السياسة الخارجية الأوروبية في منتدى الدوحة، وهو منصة رئيسية لمناقشة التحديات العالمية والمشاركة مع شركاء من جميع أنحاء العالم بشأن القضايا التي تهيمن على جدول الأعمال الدولي.

وسيخاطب بوريل الجلسة الافتتاحية "التحول نحو عصر جديد"، ويتناول المشهد الجيوسياسي المتغير والتحديات العالمية الأوسع.

كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكذلك مع شركاء دوليين آخرين.

ومن المقرر أن ينتقل بوريل الأحد إلى الكويت في أول زيارة ثنائية رسمية، وسيجري محادثات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.