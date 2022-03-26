الرئيس الجزائرى يهنئ منتخب بلاده بفوزه على الكاميرون

توالت برقيات التهنئة من قيادات الدولة الجزائرية للمنتخب الجزائري لكرة القدم عقب نجاحه في انتزاع الفوز بهدف مقابل لاشىء، في مباراة الذهاب الفاصلة والمؤهلة لكأس العالم، مساء اليوم، أمام المنتخب الكاميروني على أرضه.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن منتخب بلاده، في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر، قائلًا:"أبدعتم فأسعدتم…كنتم كبارًا ومازالتم.. سنحتفل جميعًا بالبليدة إن شاء الله".

كما هنأ إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) المنتخب الجزائري في تغريدة له على تويتر:"ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الذي رسم أول خطواته نحو كأس العالم بقطر، رغم انتقادات المشككين أثبت محاربو الصحراء جدارتهم و استحقاقهم و ثاروا من أجل ألوان رايتنا الوطنية.. كل التوفيق للمحاربين في المباراة الحاسمة".

فيما هنأ صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) منتخب بلاده قائلًا:"ألف مبروك لمحاربي الصحراء الذين انتزعوا فوزًا مستحقًا سيعزز الأمان في التاهل للمونديال في مباراة العودة".

وأضاف أن المنتخب بقيادة المدير الفني جمال بلماضي حقق فوزًا مستحقًا على المنتخب الكاميروني، وأسعد الشعب الجزائري وأنتم تحققون هذه النتيجة الإيجابية المبهرة لتعززوا أكثر حلم الجزائريات و الجزائريين في رؤية الراية الجزائرية ترفرف خفاقة من خلالكم في مونديال قطر 2022.

في السياق ذاته، هنأ رئيس الحكومة الجزائرية "محاربي الصحراء" على الفوز قائلًا :"على قلب رجل واحد، نهضنا من حيث سقطنا"، في إشارة منه إلى هزيمة المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية على ذات الملعب.

وأضاف :"أثبتم يا أبطال أن قاموس الكرة لا يعترف بالمستحيل، تسعون دقيقة أخرى للعبور إلى المونديال بحول الله".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، تغريدة قائلًا: "شكرًا للأبطال.. ثلجتم صدورنا وإن شاء الله تحقيق الفوز في مباراة العودة الثلاثاء المقبل".