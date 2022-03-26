استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة



ففي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 16 ألفا و234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و900 ألفا و334 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و160 وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 836 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 85 ألفًا، و404 إصابات، كما بلغت حصيلة الوفيات 8508 حالات وفاة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس



وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و325 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات متوقفا عند 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 765 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 129 ألفا و837 إصابة.. بينما ظلت حصيلة الوفيات 90 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



كما أبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن حالة وفاة واحدة، و1560 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و939 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و710 آلاف و766 إصابة.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 3725 إصابة و41 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و 835 ألفا و 749 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 64 ألفا و 867 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1949 إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و966 ألفا و78 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و737 حالة وفاة.

وسجلت هولندا 34 ألفا و989 إصابة ووفاة 20 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 700 ألف و715 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و871 حالة.



كما سجلت إيران 1530 إصابة ووفاة 52 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 147 ألفا و407 مصابين والوفيات إلى 139 ألفا و917 حالة.



وفي إندونيسيا سجلت السلطات الصحية هناك 4857 إصابة ووفاة 120 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و991 ألفا و687 مصابا والوفيات إلى 154 ألفا و463 حالة.



وسجلت النمسا أيضًا 37 ألفا و910 إصابة ووفاة 40 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و665 ألفا و3 مصابين والوفيات إلى 15 ألفا و619 حالة.