سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم السبت 26-3 –2022

يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-3-2022، حسبما أفادت التقاريرالأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، وصل متوسط سعر صرف اليورو أمام أما الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية 20.05 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-3 –2022

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

20.05 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.001 جنيه للشراء.

20.209 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

20.23 جنيه للب

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.03 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.10 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية

20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري

20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبو ظبي الأول

20.22 جنيه للشراء.

20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد

20.23 جنيه للشراء.

20.47 جنيه للبيع..

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 26-3 -2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي