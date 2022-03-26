حى غرب سوهاج ينهى حملات النظافة برفع 290 طن قمامة من الشوارع

انتهت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الشطوري الحي من آخر الحملات التى شنها الحى ضمن سلسلة حملات استمرت على مدار أسبوع كامل، بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن رفع كفاءة الشوارع والمناطق وأعمال النظافة بالأشراف والمتابعة علي أعمال وحملات النظافة بجميع قطاعات حي غرب والتي قد تمت خلال الأسبوع الماضي.

وشملت القطاعات التى نفذ الحى فيها حملاته، قطاع المخبز الآلي حوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي، قطاع البحر المدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج ،قطاع المحطه شارع الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة المحطه والعارف والقطب والغياتيه ،قطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويتي.



وأكد الشطوري أنه قد تم تنظيف الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وقد تم رفع 290 طن قمامه تقريبا من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ، والعمل علي تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ علي الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وشدد رئيس حى غرب أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم.

وفى المقابل وجه رئيس حي غرب فرقة الكهرباء لعمل حملة صيانة شاملة للأضاءه والأنارة بمحيط موقف الحويتي وطريق ترعة نجع حمادي.



وذكر الشطوري أنه جاء ذلك فى إطار الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وجاري أعمال المتابعة وأعمال الإضاءه بجميع مناطق وقطاعات الحي بشكل مستمر، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين

وأفاد رئيس الحى أنه جاري استكمال أعمال الإنارة والصيانة مستمره بجميع مناطق وقطاعات الحي من أجل رفع مستوى إضاءة الشوارع.