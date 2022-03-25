الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «كلبين».. غدًا محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا

محكمة
محكمة

تستكمل غدًا السبت، محكمة جنح أكتوبر محاكمة أحد جيران الفنانة أنوشكا لاتهامه بسبها وقذفها، بعد خلاف بينهما بسبب "كلبين" مملوكين لهما.

كانت الفنانة أنوشكا قد تقدمت ببلاغ ضد جارها اتهمته فيه بالتعدي عليها بالسب، بعدما عاتبته إثر قيام كلبه بمهاجمة كلبها، داخل "الكومباوند" الذي يقيمان به.

وجاء في بلاغ الفنانة أنها طالبت جارها بربط كلبه، قائلة: “ابعد الكلب بتاعك، إنت إزاى مش رابطه وسايبه كده ممكن يضر أي حد”، لكن جارها اعتدى عليها بالسب والقذف.

وطلب محامي الفنانة 100 ألف جنيه وواحد كادعاء مدني مؤقت.

محكم محكمة جنح أكتوبر بسبب تعدي 100 ألف جنيه حاكم اتهم محاكم راب عليها اون

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