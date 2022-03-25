الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في 5 خطوات.. كيفية الحصول على ثقة المحيطين بك

أرشيفية
أرشيفية

يسعى الكثير نحو الحصول على الثقة سواء كانت ثقة الأحباب، الأهل، الأصدقاء، أو حتى الثقة بالنفس، ولكن كيف تصل إلى هذه المكانة في قلوب من حولك، وفي عقلك قبلهم جميعا.
 

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي تساعدك في الحصول على تلك الثقة، بحسب ما ورد في موقع "success ".

التزم بما تقوله:
ويعني هذا إنه عندما تخبر الآخرين أنه بإمكانك فعل شيء بعينه أن تلتزم بفعل هذا الشيء فعلا، مهما كلفك ذلك الأمر، من عدم الحصول على قسط كافي من الراحة، في سبيل أن تشعر الآخرين بأنك شخصا جدير بالثقة.

 

لا تكابر عندما لا تتمكن من تنفيذ الوعود: 
إذا وجدت نفسك غير قادر على الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسك فيجب الاعتذار عن ذلك الأمر مرارا وتكرارا حتى تشعر أن الطرف الآخر وافق بالفعل واقتنع بالأسباب التي حالت دون تنفيذ.

 

تنفس بعمق:
أما فيما يخص قدرتك على الشعور بالثقة بالنفس ونقل هذا الإحساس للأخرين فيمكن التغلب على الإحساس بالعجز، أو عدم القدرة على ضبط النفس، بأخذ نفس عميق، ذلك لأن هذه الطريقة من شأنها أن تحول دون شعور الآخرين بما تشعر به من توتر وقلق.

 

حدد المهام لك وللآخرين:

إذا كان الأشخاص الذين تسعى إلى نيل ثقتهم هم من الأسرة، فيمكن أن تحدد لنفسك عدد من المهام الثابتة التي تجعلهم يشعرون بأنك قادر على تنفيذها طالما أنك تلتزم بذلك، كما يجب أن يتم تحديد مهام لهم أيضا ذلك لأن الحياة الأسرية يجب أن يتشارك فيها الجميع من أجل المصلحة العامة للأسرة.

 

كن مستمع جيد:

إذا ما تحدث إليك أحد الأشخاص حول الأزمات التي يمر بها في حياته، حاول أن تصغى إليه جيدا، كي يشعر أن المشكلة الخاصة به، تهمك بالفعل وأنك جدير بالثقة التي منحها لك.

- العمل في مشروع شخصي قلق وذلك وعود مشكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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