ماجد الكدوانى ناعيًا أحمد حلاوة: «فقدنا فنانًا كبيرًا»

نعى الفنان ماجد الكدواني، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع فيروس كورونا، ومضاعفات الفيروس التي أصيب بها، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وشارك «الكداوني»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للراحل أحمد حلاوة، معلقًا عليها: «البقاء لله في الفنان الكبير أحمد حلاوة ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك».

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عن سبب الوفاة الرئيسي للفنان الراحل أحمد حلاوة، وهو تعرضه لهبوط مفاجئ في ضغط الدم وتوقف القلب ما أدى لوفاته، بعد إصابته بفيروس كورونا في مطلع شهر فبراير الماضي.

رحيل الفنان أحمد حلاوة

في مطلع شهر فبراير الماضي، أصيب الفنان أحمد حلاوة، بفيروس كورونا، مطالبًا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة، وكتبت ابنته على «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء لوالدي حالة كورونا متأخرة.. أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة ولد في يناير 1949، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

نال دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها «تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر» عام 1994، وقام بتدريس المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، وقدم للسينما والمسرح والتليفزيون أكثر من 230 عملًا فنيًا.

وشارك الفنان الراحل أحمد حلاوة، في العديد من الأعمال الفنية، منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي، وآخر أعماله التي شارك فيها، وأنهي بها تصويره لشخصيته التي يجسدها كان فيلم «الجواهرجي».