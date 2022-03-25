7 شاشات عملاقة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بمراكز شباب سوهاج

حددت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، 7 مراكز وأندية شبابية من أجل إذاعة مباراة مصر والسنغال التي تقام مساء اليوم في التاسعة والنصف مساء، صرح بذلك محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويسرى كفافى، مدير المديرية.

وأشار يسرى كفافى إلى أن الأماكن الشبابية التي سوف يتم عمل تجمعات شبابية لأعضاء المراكز والنوادى وكذلك للجمهور من المشجعين سوف تفتح أبوابها قبل المباراة بمدة كافية من خلال شاشات عملاقة في كل من نادى سوهاج الرياضى ونادى طما الرياضى ومركز شباب القراقرة بسوهاج ومركز شباب مدينة المنشأة ومركز شباب روافع العيساوية بالمنشأة ومركز شباب سلامون بطما ومركز شباب برديس بالبلينا بإجمالى 7 شاشات.

وأضاف يسرى أنه تم التنبيه مشددا على تلك الأماكن بتوفير الأماكن الخاصة باستقبال الجمهور وتوفير كافة سبل الراحة لهم مع الاستمرار في الالتزام بالتباعد الإجتماعى وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوفير المطهرات والمعقمات للمكان، مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامة.

وفى نهاية التصريحات قال يسرى كفافى: نتمنى من الله تعالى أن يوفق منتخب مصر ويحقق الفوز الكبير الليلة كخطوة نحو البطولة.