وزير الأوقاف: ما تشهده مصر فى عهد الرئيس السيسى من الاهتمام بالمساجد لا نظير له

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قيادات الدعوة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي كلمته، قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خالص الشكر والتقدير للمحافظ على هذه الدعوة الكريمة، مهنئًا الجميع بحلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه كان دأب النبي (صلى الله عليه وسلم) تهنئة أصحابه بقدوم الشهر الكريم، حيث قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن هذا الشَّهْرَ قد حَضَرَكُم، وفيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَن حُرِمَهَا فقد حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، ولا يُحْرَمُ خَيْرَهَا، إلا مَحْرُوْمٌ".

وأكد ضرورة الاهتمام بسرعة إتمام التجهيزات بالمساجد لاستقبال هذا الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالمساجد، مبنى ومعنى، لم تشهده من قبل، فقد بلغ عدد الافتتاحات في يوم واحد 64 مسجدًا، منها خمسة مساجد اليوم بمحافظة الشرقية، كما أكد ضرورة الإتقان في العمل وتحري أكل الحلال.

وفيما يتعلق بصكوك الإطعام أوضح أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم سيتم توزيع 16 طن لحوم صكوك إطعام لاستهداف أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما سيتم توزيع 500 ألف شنطة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وهذا لخصوصية الشهر الفضيل حيث علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك.

وبيّن أن صك الإطعام مستمر طوال العام وليس في شهر رمضان فقط، وأنه قد تم توزيع 8 أطنان من لحوم صكوك الإطعام بمحافظة الشرقية حتى الآن.

وفيما يخص الجانب الدعوي، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الشهر الكريم؛ للحفاظ على صحة الناس، مبينًا أن المساجد الكبرى سيتم إلقاء الدروس الدينية بها كدرس العصر، ودرس بين صلاة التراويح، وأن وزارة الأوقاف أصدرت كتابًا تحت عنوان "حديث الصيام"، يتناول مكارم الأخلاق والموضوعات الإيمانية، كما سيتم فتح مصلى السيدات شريطة أن تكون هناك مشرفات قادرات على الحفاظ على الضوابط الوقائية وتطبيقها.

وعقب اللقاء قام وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية بافتتاح مسجد الحاج عبدالرازق بقرية شبرا صورا بمركز ديرب نجم.

كما شهد وزير الأوقاف والمحافظ انطلاق توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، وتوزيع 2500 زي أزهري لأئمة الشرقية.