قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

نستعرض لكم فى هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث يواجه المنتخب الوطني لمواجهة منتخب السنغال على استاد القاهرة اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء، وتصدر المنتخب محركات البحث الإلكتروني والترند، حيث يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عن القنوات الناقلة للمباراة.

وتفاعل المشجعين عبر صفحاتهم المختلفة من خلال السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعين لأبطال المنتخب القومي بالتوفيق والفوز غدًا أمام نظيره السنغالي، داعين للاعبي المنتخب الوطني بالتوفيق والنصر للتأهل.

ويرصد "الدستور" القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال، في سياق السطور التالية:-

وتقام مباراة مصر والسنغال في الـ 9:30 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، بينما تحدد موعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

تذاع المباراة على قناتي ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2.

ومن المقرر أن يتواجد 4 معلقين من خلال 4 قنوات صوتية على قنوات أون تايم سبورتس وهم مدحت شلبي و بلال علام و أيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

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رسالة محمد صلاح للجمهور

ووجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

ونشر صلاح صورة الجمهور المصري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وموقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".

ونشر صلاح صورة الجمهور المصري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وموقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".

يُجدر الإشارة إلى أن شركة تذكرتى أعلنت في وقت سابق أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.