ضبط 159 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال حملة أمنية مكبرة على مدار 24 ساعة، من ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 132متهمًا.

جاء ذلك على النحو التالي: (13) بندقية آلية، (20) بندقية خرطوش، (5) طبنجات، (121) فرد محلي، (274) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، و(194) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.