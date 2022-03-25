الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 159 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال حملة أمنية مكبرة على مدار 24 ساعة، من ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 132متهمًا.

جاء ذلك على النحو التالي: (13) بندقية آلية، (20) بندقية خرطوش، (5) طبنجات، (121) فرد محلي، (274) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، و(194) قطعة سلاح أبيض.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

سلاح نارى الأسلحة النارية على مستوى الجمهورية قطعة سلاح خارجين على القانون الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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