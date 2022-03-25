لافروف: رغبة الغرب فى استعادة العالم أحادى القطب «وهم»

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن رغبة الغرب في استعادة العالم أحادي القطب بأنه "وهم".

جاء تصريحات لافروف خلال لقائه بالرئيس الأبخازي، أصلان بزانيا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وتابع لافروف: "رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته في الشئون الدولية وإخضاع كل شيء وكل دولة وعودة العالم أحادي القطب ليست سوى وهم، وهي تطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية"؟.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو تقاوم تلك الرغبة مع الشركاء والحلفاء.

وأمس الخميس، قال لافروف، إن موسكو مهتمة بحل المسائل الإنسانية فى أوكرانيا خاصة مسألة إجلاء المدنيين.

وأضاف "لافروف"، في كلمة خلال محادثاته مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن "الغرب تجاهل جرائم ارتكبها قوميون متطرفون على مدى سنوات في دونباس، سواء تدمير أحياء سكنية وقرى ومستشفيات ما أودى بحياة آلاف المدنيين".

وأضاف، أن الغرب يحاول تسييس الملف الإنساني بالأزمة الأوكرانية على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو هناك.

وأعرب عن اهتمام روسيا بحل المشاكل المتراكمة حاليًا في أوكرانيا ورفع العوائق الاصطناعية أمام إجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، مبديًا أمله في إحراز تقدم في محادثات اليوم، بمناقشة مسائل محددة مع التركيز على القضايا الإنسانية على أرض الواقع.

بدوره، صرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، بأن اللجنة حظيت خلال سنوات النزاع في منطقة دونباس بدعم روسيا فيما يخص الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية المواطنين المدنيين.

وأشار إلى أن محادثاته في موسكو اليوم وزيارته إلى كييف الأسبوع الماضي، ستتيح ترتيب المسائل الواجب العمل عليها من قبل كلا طرفي النزاع؛ بهدف تحسين الوضع الإنساني.

واقترح ماورير التركيز على تسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وتشكيل فريق سيتم إرساله إلى المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى تعزيز البنى التحتية الخاصة بالصليب الأحمر داخل روسيا لزيادة فعالية عمل اللجنة في دونباس والأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.