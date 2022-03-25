الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بلجيكي: مصر وجهة شهيرة ومفضلة للسياح السويديين

ارشيفية
ارشيفية

أبرز موقع Aviation24.be البلجيكي المتخصص في أخبار الطيران حول العالم، إطلاق شركة "النيل للطيران" المصرية رحلات طيران دون توقف بين القاهرة وستوكهوم أرلاندا في السويد بدءا من منتصف يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا من المسافرين لقضاء العطلة الصيفية في مصر.

وذكر الموقع أن مصر تعد وجهة شهيرة ومفضلة لدى السياح السويديين، حيث يزورها 100 ألف سائح سويدي سنويا، مشيرا إلى البلدان يتمتعان بعلاقات تجارية طويلة الأمد، حيث تعد مصر شريكًا تجاريًا مهمًا مع السويد. 

وأضاف الموقع في تقريره "ستقوم ثاني أكبر شركة طيران في مصر بتسيير رحلاتها إلى مطار ستوكهولم أرلاندا وتقديم خدمة مباشرة من وإلى القاهرة"، موضحا أن تسيير هذا الخط بين العاصمتين سيبدأ في العطلة الصيفية بواقع رحلتين أسبوعيا، في مسار أوروبي مجدول يعد الأول في تاريخ الشركة. 

وأوضح أن هذا المسار الجديد يمثل إضافة مهمة للوصول المتاح لوجهات أرلاندا والقاهرة الحاليين، لافتا إلي أن هناك طلبا متزايدا من الشركات والمسافرين لقضاء العطلات الصيفية في كلا من مصر والسويد بالإضافة إلى الأشخاص الذين يسافرون لزيارة الأهل والأصدقاء.

وتابع الموقع: "تتمتع السويد ومصر بعلاقات تجارية طويلة الأمد ، وتعد مصر شريكًا تجاريًا مهمًا مع السويد، حيث تعمل حاليًا في مصر عدد من الشركات السويدية متعددة الجنسيات التي تدير عمليات لها على المستوى الدولي، وتعد مصر أيضًا وجهة مفضلة للسياح السويديين وفي ظل الظروف العادية، يتوافد أكثر من مائة الف سائح سويدي سنوياً إلى البلاد". 

ووفقا للموقع فإنه اعتبارًا من 18 يونيو 2022 ستعمل "طيران النيل" على مسار مطار ستوكهولم أرلاندا (ARN) - مطار القاهرة الدولي (CAI) مرتين أسبوعياً  (يومي الأربعاء والسبت)، حيث يمكن للمسافرين الاتصال مع وجهات طيران النيل الأخرى في مصر وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن "طيران النيل" هي الناقل الوحيد الذي يخدم هذا المسار في الوقت الحالي.

الشركات السويدي النيل المصرى مطار القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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