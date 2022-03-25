كوريا الجنوبية تسجل 339 ألفا و514 إصابة جديدة بكورونا و393 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 339 ألفا و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 11 مليونا و162 ألفا و322 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 393 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و294 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة 1085 مريضا.