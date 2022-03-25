الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية تنشر فيديو لضربة جوية «ساحقة» على القوات الأوكرانية

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لضربة جوية "ساحقة" على القوات الأوكرانية، استهدفت منظومة صواريخ.

 

وعرضت وزارة الدفاع الروسية في منشور على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المقطع الذي قالت إنه يكشف تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات.

ولم تكشف الوزارة عن موقع العملية، واكتفت بالإشارة إلى أن الاستهداف جرى باستخدام ذخائر عالية الدقة.

 

ورغم مواصلة وزارة الدفاع توثيق عملياتها العسكرية في أوكرانيا بالفيديو، فإن 3 مسؤولين أميركيين قالوا إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة في الحرب الدائرة بلغ 60 بالمئة وفقا لتقييم واشنطن.

 

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية .

العسكري روسيا أوكرانيا مسؤولين وزارة الدفاع

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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