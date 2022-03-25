الدفاع الروسية تنشر فيديو لضربة جوية «ساحقة» على القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لضربة جوية "ساحقة" على القوات الأوكرانية، استهدفت منظومة صواريخ.

وعرضت وزارة الدفاع الروسية في منشور على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المقطع الذي قالت إنه يكشف تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات.

💥 Кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ высокоточным боеприпасом ➡️ https://t.co/OlZz0yJckI pic.twitter.com/MWHT5ujIe0 — Минобороны России (@mod_russia) March 24, 2022

ولم تكشف الوزارة عن موقع العملية، واكتفت بالإشارة إلى أن الاستهداف جرى باستخدام ذخائر عالية الدقة.

ورغم مواصلة وزارة الدفاع توثيق عملياتها العسكرية في أوكرانيا بالفيديو، فإن 3 مسؤولين أميركيين قالوا إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة في الحرب الدائرة بلغ 60 بالمئة وفقا لتقييم واشنطن.

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية .