الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حافظ على الأرقام نفسها 30 عاما.. أسترالى يفوز 5.5 مليون دولار فى اليانصيب

دولارات
دولارات

حصل رجل من كوينبيان نيو ساوث ويلز بأستراليا على مبلغ مالي تجاوز 5.5 مليون دولار بفوزه في يانصيب "Oz Lotto"، علما أنه حافظ على لعب الأرقام نفسها لمدة 30 عاما.

 

وقال الفائز لصحيفة "The Lott" إنه واظب على لعب الأرقام ذاتها لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أنه لم يفز بأي دولار.

 

وأضاف "هذه المرة كانت مختلفة.. لقد حصلت على الدرجة الأولى الفائزة في القرعة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وفاز بـ 5543173.97 دولار".

 

وأكد الفائز أنه لا ينوي تغيير عاداته وسيواصل الذهاب إلى العمل، كما أنه سيسرّع تكوين عائلة.

 

وكانت الأرقام الفائزة في السحب هي 9 و27 و2 و16 و7 و22 و12، بينما كان الرقم التكميلي 8.

فوز نفسه مليون دولار مليون الأرق الارقام يانصيب دولار

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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