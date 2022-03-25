بعد ارتفاع أسعاره.. طريقة بسيطة لصنع «المولتو» فى المنزل

يصنع المولتو من عجينة مخمرة ذات طبقات من الخميرة، وعادة ما توضع العجينة في طبقات من الزبدة، وتُلف وتُطوى عدة مرات متتالية، ثم تُلف مرة أخرى في صفيحة.

مولتو

لكن في هذه الوصفة، سنقوم بصنع هذا المولتو الرائع بطريقة مختلفة أسهل، تستغرق القليل من الوقت والجهد عن الطريقة التقليدية.

المكونات

طحين: 400 جرام

الحليب: 260 مل

الزبدة: 180-200 جرام

سكر 4 ملاعق كبيرة / 60 جم

ملح: 1/4 ملعقة صغيرة

الخميرة الجافة النشطة: 1 معلقة صغيرة نشطة

اخفقي بيضة واحدة + 1 ملعقة صغيرة حليب

الطريقة

لتحضير عجينة المولتو نقوم بتنشيط الخميرة الجافة بإذابة 260 مل من الحليب الدافئ و 4 ملاعق كبيرة سكر.



أضف 1/4 ملعقة صغيرة ملح إلى 400 جرام من الدقيق.

امزج المكونات الرطبة والجافة معًا في وعاء كبير، حتى نحصل على عجينة رطبة ومتجانسة.

العجينة تجلس وترتفع لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين أو حتى يتضاعف حجم العجينة.

قسمي العجينة إلى 12 قطعة متساوية، تدحرج كل قطعة من العجين على شكل قرص يبلغ قطره حوالي 16-18 سم ولا يزيد سمكه عن 2 مم.

ضعي طبقة الزبدة على كل قرص، وضعي القرص على قاعدة بلاستيكية وكرر نفس العملية للقطعة التالية وقم بتكديسها فوق القرص السابق واستمر بنفس الطريقة مع باقي قطع العجين المقسمة، وبسكين أو قطاعة بيتزا قم بتقطيعها إلى مثلثات أصغر.

اترك المولتو المشكل لمدة ساعتين أو حتى ينتفخ قليلاً، وقومي بخبزه، وادخليه الفرن، بعدها نحصل على مولتو بني ذهبي جميل، مقشر، لذيذ.

ما هي مدة بقاء المولتو؟

تعتمد الإجابة الدقيقة على هذا السؤال إلى حد كبير على ظروف التخزين، احتفظ بالمولتو الطازج في منطقة جافة.

كيفية تخزين المولتو

أحفظي المولتو في درجة حرارة الغرفة

يظل المولتو محلي الصنع طازجًا في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين تقريبًا.

احفظيه من الجفاف وامتصاص الرطوبة من الهواء بتخزينه في كيس بلاستيكي أو لفه.