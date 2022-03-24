بنك التنمية الإفريقي يدعم جنوب إفريقيا بـ 2.8 مليار دولار

تعهدت مجموعة بنك التنمية الإفريقي بتقديم تمويلات بقيمة 8ر2 مليار دولار لجنوب إفريقيا على السنوات الخمس المقبلة؛ لدعم قطاعات مختلفة،تشمل حوالي 400 مليون دولار (6 مليارات راند جنوب إفريقي) لدعم شركة Eskom للطاقة.

وقال أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي -خلال فعاليات مؤتمر جنوب إفريقيا للاستثمار بجوهانسبرج، اليوم الخميس: "سيدعم هذا التمويل استثمارات القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية: الزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، وتوظيف الشباب، والصحة، وتصنيع اللقاحات، من بين أمور أخرى".

وافتتح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مؤتمر "الاستثمار في جنوب إفريقيا"، الذي يُعقَد بحضور فعلي للمرة الأولى منذ عام 2019، برسالة من التفاؤل والتصميم في مواجهة الوباء العالمي التي تخللتها خسارة الملايين من الوظائف.

وقال رامافوزا: "نلتقي في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات ضخمة، لكنها فرصة كبيرة وواعدة.. تضرر اقتصادنا بشدة مع فقدان مليوني وظيفة".

ووصف التدابير التي اتخذتها حكومته، بما في ذلك حزم الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية، بأنها "إصلاحات صعبة، لكنها ضرورية" شملت الطاقة والشركات المملوكة للدولة، والقطاعات المالية والضريبية.

وأضاف أن الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة تشمل تغييرات في شركة Eskom، مورد الطاقة الرئيسي في البلاد، لرفع قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

من جهته، قال أكينوومي أديسينا إن البنك يعمل مع شركاء دوليين، لا سيما دول مجموعة السبع؛ لإنشاء مرفق عادل لانتقال الطاقة، ولدعم جنوب إفريقيا لحشد موارد مالية لا تقل عن 27 مليار دولار.

وأضاف: "سنفعل ذلك دون أن تقع جنوب إفريقيا في الديون.. أحيي دول مجموعة السبع لالتزامها بتقديم 8.5 مليار دولار لدعم التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا."

وتشمل المحفظة الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في جنوب إفريقيا 23 مشروعا، تبلغ قيمتها نحو 4.5 مليار دولار. ومنذ عام 1997، استثمر البنك ما يقرب من سبعة مليارات دولار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.