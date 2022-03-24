الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك التنمية الإفريقي يدعم جنوب إفريقيا بـ 2.8 مليار دولار

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي

تعهدت مجموعة بنك التنمية الإفريقي بتقديم تمويلات بقيمة 8ر2 مليار دولار لجنوب إفريقيا على السنوات الخمس المقبلة؛ لدعم قطاعات مختلفة،تشمل حوالي 400 مليون دولار (6 مليارات راند جنوب إفريقي) لدعم شركة Eskom للطاقة.

وقال أكينوومي أديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي -خلال فعاليات مؤتمر جنوب إفريقيا للاستثمار بجوهانسبرج، اليوم الخميس: "سيدعم هذا التمويل استثمارات القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية: الزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، وتوظيف الشباب، والصحة، وتصنيع اللقاحات، من بين أمور أخرى".

وافتتح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مؤتمر "الاستثمار في جنوب إفريقيا"، الذي يُعقَد بحضور فعلي للمرة الأولى منذ عام 2019، برسالة من التفاؤل والتصميم في مواجهة الوباء العالمي التي تخللتها خسارة الملايين من الوظائف.

وقال رامافوزا: "نلتقي في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات ضخمة، لكنها فرصة كبيرة وواعدة.. تضرر اقتصادنا بشدة مع فقدان مليوني وظيفة".

ووصف التدابير التي اتخذتها حكومته، بما في ذلك حزم الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية، بأنها "إصلاحات صعبة، لكنها ضرورية" شملت الطاقة والشركات المملوكة للدولة، والقطاعات المالية والضريبية.

وأضاف أن الإصلاحات الجارية في قطاع الطاقة تشمل تغييرات في شركة Eskom، مورد الطاقة الرئيسي في البلاد، لرفع قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

من جهته، قال أكينوومي أديسينا إن البنك يعمل مع شركاء دوليين، لا سيما دول مجموعة السبع؛ لإنشاء مرفق عادل لانتقال الطاقة، ولدعم جنوب إفريقيا لحشد موارد مالية لا تقل عن 27 مليار دولار.

وأضاف: "سنفعل ذلك دون أن تقع جنوب إفريقيا في الديون.. أحيي دول مجموعة السبع لالتزامها بتقديم 8.5 مليار دولار لدعم التحول العادل للطاقة في جنوب إفريقيا."

وتشمل المحفظة الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في جنوب إفريقيا 23 مشروعا، تبلغ قيمتها نحو 4.5 مليار دولار. ومنذ عام 1997، استثمر البنك ما يقرب من سبعة مليارات دولار في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

الاقتصاد القطاعات المالية بنك التنمية الأفريقي جنوب أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

بعد توجيهات السيسي.. خبراء يقترحون خطة للقضاء على أزمات «الباعة الجائلين»

التفاصيل الكاملة للحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع