المحيط الهندى يسجل ارتفاعًا «فوق الطبيعى» فى موجات الحر البحرية

سجل المعهد الهندى للأرصاد الجوية المدارية ارتفاعا كبيرا فى موجات الحر البحرية التي ضربت المحيط الهادئ على مدار العام الماضي، الذي سجل حدوث ست موجات حارة فى منطقة غرب المحيط وهو ما يعد معدلا "فوق الطبيعى".

وذكرت صحيفة انديا تايمز، الخميس، نقلاً عن تقرير للمعهد الهندى تقدم به للبرلمان - أن منطقة غرب المحيط الهادى سجلت ارتفاعا بمقدار أربع مرات في حالات موجات الحر البحرية، بينما شهدت منطقة شمال خليج البنغال ارتفاعا في معدل هذه الموجات ما بين مرتين إلى ثلاث مرات على مدار عقد واحد بعد أن كانت هذه التغيرات تحدث مرة كل 100 عام؛ الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا على الحياة البحرية والنظام البيئى بسبب الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة الناتجة عن تغيرات المناخ.

وقال وزير علوم الأرض فى الحكومة الهندية جيتيندرا سينغ، في تعقيبه على التقرير البيئي للمحيطات - إن هذه الزيادة في معدلات الاحترار البحري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات سجلت معدلات "فوق الطبيعية" خلال العام الماضي، الذى شهدت ست موجات حارة في غضون 52 يوما فقط في غربى المحيط، بينما سجلت منطقة خليج البنغال اربع موجات حرارية فى غضون 30 يوما.

وأوضح سينغ أن هذه البيانات يمكن الاستفادة بها فى إدارة الازمات البيئية والتخطيط للتعامل مع تبعات التغيرات المناخية المختلفة.

يشار إلى أن عالم الأحياء البحرى الامريكى كريس هارلى قد حذر سابقا من أن موجات الحر الشديدة التى تضرب المحيط تؤدى الى مصرع مئات الملايين من الكائنات البحرية .. ونقل موقع "اكسيوس" الامريكى في تقريرعن عالم الأحياء البحري كريس هارلي، قوله إن "ما يقدر بمليار كائن بحري صغير قد نفق خلال موجة الحر في بحر ساليش بكندا، في نهاية شهر يونيو الماضي.