اضطرابات كبيرة تضرب طقس المملكة المتحدة وترفع نسب تلوث الهواء

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أنه بعد أسبوع وصلت فيه درجات الحرارة في المملكة المتحدة إلى 20 درجة مئوية ، سيتدهور الطقس الأسبوع المقبل.



وتابعت أنه بعد عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ضغوطًا شديدة، سيكون هناك احتمال هطول أمطار وصقيع في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد ، فضلاً عن تساقط الثلوج، وسيستمر هذا الضغط المرتفع في جلب درجات حرارة لطيفة بداية من اليوم الخميس حتى يوم الاثنين الموافق 28 مارس.



وأضافت أن الجو مشمسًا سيكون في معظم أنحاء المملكة المتحدة، حيث تشهد الكثير من المناطق درجات حرارة تصل إلى 19 درجة مئوية ، بما في ذلك لندن وبرمنجهام ، غدا الجمعة الموافق 25 مارس.



وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك سيؤدي الطقس المضطرب إلى ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وفقًا لأحدث تقرير عن الطقس من "بي بي سي" للأسبوع المقبل.



وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن تظل درجات الحرارة منخفضة في اسكتلندا ولكنها ستكون متوسطة عبر معظم أنحاء إنجلترا وحتى عالية وعالية جدًا في شرق وجنوب شرق إنجلترا.



وتابعت أنه بعد ذلك، سيتحرك الضغط العالي، مما يقلل من احتمالية حدوث ضبابية في السماء، ولكن في نفس الوقت ، يؤدي إلى درجات حرارة أكثر برودة.



وقال مكتب الأرصاد، إن الضغط المنخفض مع الهواء من الدول الاسكندنافية يبدأ الأسبوع المقبل، مما يعني تراجعًا كبيرًا في درجات الحرارة ، مع عودة الصقيع إلى اسكتلندا ثم معظم بقية المملكة المتحدة مع بداية الأسبوع.



وأوضح أنه من المحتمل أن يكون أسوأ كثيرا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فدرجات الحرارة في هذا الوقت يمكن أن تنخفض في الأجزاء الشمالية من اسكتلندا إلى ثماني درجات تحت الصفر، وفي أماكن أخرى أيضًا ، ستكون درجات الحرارة بعيدة جدًا عما كانت عليه هذا الأسبوع.