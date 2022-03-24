الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة تزيل أقدم تعد على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والتعامل مع كافة مخالفات البناء الواردة من وحدات المتغيرات المكانية . 
 وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة هنجر مقام بالمخالفة رصدته وحده المتغيرات المكانية وذلك بزاوية أبو مسلم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف . 
كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس بإيقاف أعمال بناء مخالف وسحب المعدات المستخدمة وإزالة مخالفات بناء هنجر بشارع مفتاح وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس، بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بدون ترخيص الدور الثاني بعد الأرضى على مساحة ٤٠ م2 تقريبا بناحية شارع احمد بدوى  .

كما أزالت محافظة الجيزة أقدم تعد على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية منذ عام ١٩٣٧ م، في إطار تنفيذ محافظة الجيزة لأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية نطاق فيصل خاصه بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذ بممشى المريوطية الهرم . 
 

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بمتابعة من اشرف تامر رئيس الحي  بإزالة التعدي على خط التنظيم لإحدى أقدم المنشآت ( فيلا ) المقامة منذ عام ١٩٣٧ م بناصية شارع الهرم مع المريوطية وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع .

وتأتي الأعمال وفي إطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.

حملات إزالة التعديات حملات محافظة الجيزة أبو النمرس محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

بعد توجيهات السيسي.. خبراء يقترحون خطة للقضاء على أزمات «الباعة الجائلين»

التفاصيل الكاملة للحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع