الجيزة تزيل أقدم تعد على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية

واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والتعامل مع كافة مخالفات البناء الواردة من وحدات المتغيرات المكانية .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة هنجر مقام بالمخالفة رصدته وحده المتغيرات المكانية وذلك بزاوية أبو مسلم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أبو النمرس بإيقاف أعمال بناء مخالف وسحب المعدات المستخدمة وإزالة مخالفات بناء هنجر بشارع مفتاح وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ابو النمرس، بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بدون ترخيص الدور الثاني بعد الأرضى على مساحة ٤٠ م2 تقريبا بناحية شارع احمد بدوى .

كما أزالت محافظة الجيزة أقدم تعد على خط التنظيم لفيلا بناصية شارع الهرم مع المريوطية منذ عام ١٩٣٧ م، في إطار تنفيذ محافظة الجيزة لأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية نطاق فيصل خاصه بالمنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل لكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذ بممشى المريوطية الهرم .



وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بمتابعة من اشرف تامر رئيس الحي بإزالة التعدي على خط التنظيم لإحدى أقدم المنشآت ( فيلا ) المقامة منذ عام ١٩٣٧ م بناصية شارع الهرم مع المريوطية وذلك لإدراج التوسعة بمسار الطريق استكمالا لأعمال التطوير الجاري بذلك القطاع .

وتأتي الأعمال وفي إطار تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال توسعة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتحقيق الانضباط.