مسلسلات رمضان 2022.. أحمد صفوت ينشر فيديو من كواليس «المشوار»

شارك الفنان أحمد صفوت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو قصير لكواليس شخصية “شامل”، التي يجسدها في مسلسل “المشوار” للفنان محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم، ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي شارك به الفنان أحمد صفوت جمهوره، ومسلسل “المشوار” سيعرض حصريًا على قناة “DMC” خلال الموسم الرمضاني، بجانب عدد من القنوات.

وحقق برومو المسلسل منذ طرحه نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت المليوني مشاهدة، وسيعرض بشكل حصري على قناة dmc وقناة dmc drama ومنصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2022.

تدور قصة مسلسل المشوار في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل أو بآخر، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

وكثف المخرج محمد ياسين من ساعات تصوير العمل، والتي وصلت إلى 16 ساعة تصوير يوميًا ويسير المسلسل بمعدلات ممتازة في إنجاز مشاهده، ومن المتوقع الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير مشاهده فى عدد من اللوكيشنات الخاصة بالعمل، كما يقوم المخرج محمد ياسين بمونتاج الحلقات الأولى من المسلسل لتسليمها للقنوات العارضة لـ مسلسلات رمضان 2022، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير أحداث المسلسل المنتظر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل محمد رمضان “المشوار”

مسلسل المشوار يشارك في بطولته مع محمد عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.