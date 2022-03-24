الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أكلات رمضان 2022.. أشهر الوجبات لإفطار شهي وصحي بشهر الصيام

أكلات رمضان 2022
أكلات رمضان 2022

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، حيث الصيام والامتناع عن تناول الطعام لأكثر من 14 ساعة يوميًا، وفي هذا الشهر تتفنن الكثير من ربات البيوت في صنع ما لذا وطاب من أكلات رمضان.

 

تعتبر وجبة الإفطار في رمضان من الوجبات الأساسية، حيث يسعى الكثيرون أن تتضمن على معادن وفيتامينات لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ففي السطور التالية نرصد أشهر أكلات رمضان 2022.

 أكلات رمضان 2022

 

المحشي:

يعتبر المحشي من الأطباق الرئيسة والكفيلة لإمداد الجسم بالطاقة والسعادة أيضا، فهو من الأكلات الرمضانية والتي تبدأ بها الكثير من الأمهات إفطار أول أيام رمضان.

 

وتختلف الخلطة من مكان لآخر، أشهرهم هو محشي الكرنب والذي يتضمن الأرز في الحشو، أما هناك الباذنجان والكوسة والبطاطس، والتي يمكن حشوها باللحم المفروم، ويمكن تحضير الدجاج او البط المحمر بجانب المحشي لتكتمل السفرة.

 

المكرونة الفرن:

تعتبر المكرونة بشكل عام من الأطعمة المفضلة للصغير والكبير، وخلال شهر رمضان يمكن الاستعانة بها لإعداد صواني المكرونة بالبشاميل سواء باللحم أو الدجاج، فهي من الوجبات الأساسية والشهيرة بشهر الصيام.

 

ويمكن إضافة البانية الدجاج بجورها مع البطاطس المحمرة، مع طبق من الشوربة لإكمال سفرتك في رمضان.

 أكلات رمضان 2022

 

رقاق باللحمة:

من أكلات رمضان الشهيرة هي صينية الرقاق باللحمة، أو الجلاش، فهي مفضلة لدى الكثير من ربات البيوت، للمساعدة على تقوية الجسم وإمداده بالطاقة بعد صيام أكثر من 14 ساعة.

 

ويمكن تحضير سمبوسك الجبن والطحينة، مع البطاطس المحمرة، لإفطار شهي وصحي في نفس الوقت.

 

فراخ وملوخية:

تحظى الملوخية والأرز بالشعرية بقدر كبير من الحب عند المصريين، حيث يمكن الاستعانة بها لإفطار أحد أيام رمضان، حيث تتكون من الملوخية والفراخ المحمرة بالإضافة إلى الأرز بالشعرية والمخلل.

أكلات رمضان 2022

 

أكلة سمك:

يعتبر السمك من الأطعمة التي يتهافت عليها الكثيرين، كما إنها من الوجبات الصحية للجسم، وتتضمن أرز صيادية، سمك أي نوع، سلطة طحينة وسلطة خضراء.

 

كبسة بالدجاج أو اللحم:

تسعى الكثير من ربات البيوت للبحث في الوجبات الغير تقليدية خلال شهر رمضان، والتي يمكن الاستعانة بالكبسة أشهر الأكلات الخليجية، سواء كانت باللحم أو الفراخ، بالإضافة إلى التبولة واللبن الرايب.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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