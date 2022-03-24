مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل شخصية الفنان محمد محمود بـ«دايما عامر»

يخوض الفنان الكبير محمد محمود السباق الرمضاني لعام 2022، بمشاركته ضمن أبطال العمل الفني "دايما عامر"، ليكون ضمن قائمة مسلسلات رمضان، مسلسل "دائما عامر"، والذى يناقش مشاكل التعليم في مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

وعلمت "الدستور" أن الفنان محمد محمود، يجسد شخصية مدرس "منحوس"، واسمه أستاذ شحاتة، مدرس لغة عربية، رجل من أصل ريفي، ومخلص للغاية في عمله، ولكنه حظه سيئ، وهنا يلقى الضوء على مشكلات التعليم بشكل عام، سواء من ناحية الطلبة ومشكلاتهم، أو مشكلات المدرسين، والتفرقة بين المدارس الناشونال والإنترناشونال.

الفنان الكبير محمد محمود

مسلسل دايمًا عامر

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفي شعبان– مستر عامر- باغتصابه إحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل مع تصاعد الأحداث.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.