تغريم طارق الشناوى وراغدة شلهوب بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثالث أكتوبر- للمرة الثانية ونهائيًا- حكمًا ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج "نص الكلام"، بغرامة 5 آلاف جنيه لكلٍ منهما، و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة، بالقضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان معز مسعود قد كتب عبر حسابه بموقع التدوينات «تويتر»: «تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرًا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة، وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت لي ولزوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

وكان محامي معز مسعود قد أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي، الناقد الفني، وراغدة شلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له ولزوجته حلا شيحة، في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد صرّح بأن الباحث والمنتج معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه.