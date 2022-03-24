استمرار حبس المتهمين بسرقة محل مشغولات ذهبية بمدينة نصر

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في اقتحام وسرقة محل مشغولات ذهبية بالإكراه بمدينة نصر.

وتلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطاراً من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مالك محل للمجوهرات كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم" وقرر بأنه حال تواجده بالمحل عمله حضر له شخصين وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وسرقة “مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - جهاز دي في أر” ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان – "لهما معلومات جنائية"، أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وكذا ضبط طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.



واعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا باقتسامهما للمشغولات الذهبية المستولى عليها وإنفاقهما للمبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وأضاف أحد المتهمين باستعانته بوالدته في التخلص من جهاز “دي في أر” بإلقائه بالطريق العام وإنها على علم بملابسات الواقعة، وأمكن ضبط الأخيرة، وعُثر بمسكنها على كمية من المشغولات الذهبية.



وبمواجهتها بأقوال نجلها أيدتها، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها مخبأة داخل حقيبة لدى أحد معارفه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.