الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غادة الضبع: خارطة طريق لحل مشكلات المشروعات الصغيرة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أكدت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن زيارة اللجنة لمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة اليوم، يأتي ضمن خطة اللجنة للوقوف على المعوقات التي تواجه المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكافة محافظات الجمهورية لوضع اليد عليها، ومحاولة إيجاد حلول لها، وتنفيذاً للتوجه الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي في تذليل العقبات أمام المستثمرين في كل القطاعات، ودعم الصناعة الوطنية، حتى تتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

وأكدت غادة الضبع، على هامش زيارة اللجنة إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب، بأن اللجنة ستقوم بوضع خارطة طريق وجدول زمني لحل جميع مشكلات المنتجين، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة للبدء الفوري في إزالة العقبات، حتى نحقق المستهدف الحكومي من الإنتاج والتصدير.

ولفتت الضبع بأن اللجنة استعرضت لكل المنتجين وأصحاب المصانع والمشروعات، أهمية الدخول تحت مظلة القانون رقم 152 لسنة 2020 للتمتع بالحوافز والمزايا التي حواها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم من استخراج الرخص، والتمتع بالخدمات الحكومية.

 

 

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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