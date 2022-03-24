الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: قضية لاجئى الروهينجا تحتاج مساعدة مستمرة من المجتمع الدولى

ماليزيا
ماليزيا

أكدت ماليزيا خلال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن قضية لاجئي الروهينجا تحتاج إلى اهتمام ومساعدة مستمرة من المجتمع الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية- في بيان نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس- أنه تم تسليط الضوء على هذه القضية من قبل نائب وزير الخارجية قمر الدين جعفر، الذي ترأس الوفد الماليزي إلى جلسة مجلس وزراء الخارجية في الفترة من 22 إلى 23 مارس في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد.

وأضافت الوزارة أن قمر الدين قد ذكر القضية المعنية في بيان رسمي خلال اجتماع اللجنة المؤقتة لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا.

وأفاد البيان بأنه بجانب التطرق إلى أهمية موضوع الدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية، سلط قمر الدين الضوء على القضية الفلسطينية والتضامن الإنساني مع الشعب الأفغاني وإصلاحات منظمة التعاون الإسلامي.

كوالالمبور ماليزيا الروهينجيا لاجئي الروهينجيا

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