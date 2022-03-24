الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تتوقع ارتفاع عدد المتقدمين للحج بعد رفع قيود كورونا فى السعودية

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعربت ماليزيا عن تفاؤلها بارتفاع عدد الماليزيين المتقدمين للعمرة والحج هذا العام، بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وقال وزير الشئون الإسلامية الماليزي، إدريس أحمد- وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس- إن ماليزيا ترحب برفع المملكة العربية السعودية القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أحمد أن وزارته دائمة التعاون مع الحكومة السعودية لإتاحة أفضل الخدمات وأرقاها أمنًا وصحةً لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه "دون شك قد درست حكومة المملكة كل البروتوكولات الصحية اللازمة منذ تفشي الجائحة خلال السنتين الماضيين، قبل اعتماد قرار برفع جميع القيود".

وأشار إلى أن "حكومة المملكة قامت بالتأكيد باستعدادات شاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية من أجل ضمان سلامة مواطنيها والمعتمرين والمقبلين على الحج من جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن القيود الملغاة شملت إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كوفيد-19، وإجراء اختبار بي سي آر، قبل القدوم للمملكة أو عند الوصول، فضلاً عن الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون المملكة.

كوالالمبور السعودية كوفيد-19 ماليزيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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