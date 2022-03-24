انتداب المعمل الجنائي فى حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون.

وكان قد انتقل صباح اليوم فريق من النيابة لمعاينة الحريق والوقوف على ملابساته وأسبابه.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلمية الزيتون، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلمية الزيتون.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.