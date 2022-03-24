الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي فى حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون.

وكان قد انتقل صباح اليوم فريق من النيابة لمعاينة الحريق والوقوف على ملابساته وأسبابه.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلمية الزيتون، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلمية الزيتون.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

حماية الحماية المدنية المعمل الجنائي غرفة عمليات منطقة

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على هامش الأزمة

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