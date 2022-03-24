الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأوقاف» تهدي جامعة سوهاج 60 كتاب من سلسلة «رؤية» لمواجهة الفكر المتطرف

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني، ممثلين عن مديرية الأوقاف بالمحافظة، لتسليم 60 كتاب من سلسلة رؤية لتفنيد الفكر المتطرف، بثلاثة لغات مختلفة.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة، بضيوف مديرية الأوقاف، موجهاً شكر لوزير الأوقاف الدكتور علي جمعة، لاهتمامه بالإصدارات التي تهدف إلى مواجهة وتفتيت الأفكار المتشددة، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، التي لها أثر بالغ في تأخر البشرية والعودة إلى عصور الظلام، لافتاً إلى أن هذه السلسلة يمكن أن تفيد طلاب الدراسات العليا في إعداد الأبحاث العلمية لنيل درجة الدكتوراه والماجستير والترقي لمناصب إدارية عليا.

ومن جانبه أكد الدكتور علي طيفور، أن مشروع سلسلة "رؤية" يعد من المشروعات الثقافية المهمة فى مجال الفكر المستنير، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي السمح، وتجنيب شباب الجامعات شر الفتن، وتضييع الفرصة أمام المتاجرين بالدين الساعيين دوماً إلى زعزعة العقائد الدينية الراسخة، موضحاً أن المجموعة المهداة مطبوعة بأكثر من لغة منها 30 كتاب باللغة العربية، و10 كتب باللغة الإنجليزية، و10 كتب باللغة الفرنسية، إضافة إلى 10 كتب بعنوان المسيرة الثقافية ومسيرة النقد.  

الجدير بالذكر أن "سلسلة رؤية" سيتم إداعها بكلية التربية بالجامعة لإتاحتها أمام جميع الطلاب لإستعارتها والاستفادة من محتواها العلمي المستنير.

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وائل لطفي

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