مصرع نجار مسلح وإصابة زميله خلال حفر بئر بالغربية

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، مصرع نجار مسلح بعد انهيار أعمال حفر بئر بأحد الأراضي الزراعية بالقرية عليه هو وزميله فجأة ليلقي مصرعه في الحال وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي بوصول أحمد جمال " ٣١ سنة - نجار مسلح" ومقيم بقرية قليب إبيار التابعة لمركز كفرالزيات جثة هامدة، وإصابة آخر بجروح وسحجات متعددة بالجسم.

وعليه قرر مدير مباحث الغربية، تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة برئاسة رئيس مباحث مركز طنطا ودلت التحريات أن الواقعة حدثت بقرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا ، قيام المتوفى وآخرين بالعمل في إحدى الأراضي الزراعية بالقرية لحفر أحد الآبار لتوصيل المياه إليها من إحدى الترع بواسطة ماسورة خرسانية بعد حفر بئر زراعية بعمق ٤أمتار بواسطة حفار وأثناء عمليات الحفر لتركيب الماسورة الخرسانية، انهارَ جانبا البئر ونواتج الحفر عليهما.

ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة زميله يدعى "مرضى . ف - ٣٥ سنة" بجروح وسحجات، وتم نقله لمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا لتلقي العلاج تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها بمقابر الأسرة بقرية قليب إبيار التابعة لمركز كفرالزيات.