«الشباب» تطلق برنامجًا لتنمية النشء وتعزيز الهوية المصرية فى دمياط

نفذت مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، فعاليات اليوم الأول والثاني من برنامج التعليم المدنى للنشء والشباب والمبادرات المجتمعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة من يوم 22 إلى 24 مارس 2022 بمركز شباب ستاد دمياط الجديدة بفرع كفر البطيخ من خلال ورشة للشباب لعدد 30 شابا.

وتشمل محاور البرنامج تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية، وترسيخ قيم المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدى الشباب واكتسابهم القدرة على المشاركة فى الحياة العامة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية للمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع والعمل على تنميته وتطويره اجتماعيا واقتصاديا.

حاضر بالبرنامج محمد فتحى مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة، وقام بالإعداد ميرهان خضر مسئول تنفيذ تعليم مدنى ،تحت إشراف رحاب عيسى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.