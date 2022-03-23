لبنان: أجواء من التفاؤل بعودة العلاقات مع دول الخليج إلى طبيعتها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن هناك أجواء من التفاؤل بعودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها، مجددا التأكيد على التزام الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب، معربا عن أمله في أن تكون تلك الخطوات كفيلة بإعادة علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج إلى طبيعتها.

وعبر ميقاتي خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء مساء اليوم عن الارتياج الكبير لموقف وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من ترحيبه بتأكيد الحكومة حرصها على إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن موقف الوزارتين يبشر بأن الغيمة التي خيمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج إلى زوال في القريب.

وشدد على أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية ،على المصالح الفئوية والشخصية.

وأضاف أن أجواء التفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها من الصفاء والوئام مع إخوتنا في الخليج لم تكن لتتحقق لولا النيات الطيبة من الجميع والإيمان الراسخ بأن ما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج هو تاريخ مشترك وقيم ومشاعر واحدة من محبة واحترام متبادل وإيمان بمصير مشترك.

وجدد ميقاتي التأكيد على حرص الحكومة بتطبيق ما ورد في البيان الوزاري فيما يتعلق بتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين البلدان العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وفي أي نزاع عربي-عربي، ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يعاني منها.

وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية إلى موضوع الأمن الغذائي فشدد على وجوب الابتعاد عن التصريحات التي تثير الهلع، مشيرا إلى اجتماعات واتصالات تعقد لتدارك أي نقص وتأمين مقومات الأمن الغذائي الضرورية.

وحول الملف القضائي، قال ميقاتي إن المطلوب فقط إن يقوم القضاء بدوره كاملا في معالجة كل القضايا المشكو منها.

حضر الجلسة جميع الوزراء باستثناء وزير الأشغال العامة والنقل لتواجده خارج البلاد.

