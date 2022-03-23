انطلاق قداس الفصل الدراسي الثانى بكلية العلوم الدينية فى السكاكينى

أقيمت صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم الدينية بالسكاكينيّ، اليوم الأربعاء، في إطار الكنيسة السنيودسية، حيث تحرص الكلية دائمًا على خلقِ جوٍ من المشاركةِ الروحيّةٍ والاجتماعيّةِ بين الدارسين، بجانب الدراسة الأكاديميّة، لمعايشة روح الشركة، والمشاركة، والرسالة، بحضور الإداريين، والدارسين بالكلية، احتفالًا بعيد الأم.

ترأس القداس الإلهي الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشيّة الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب أندراوس فهمي، مدير كليّة العلوم الدينيّة، والأب بيوس فرج.

وألقى العظة، التي أشار فيها إلى أن إنجيل لوقا هو إنجيل الرحمة، لذا يرافقنا في حيز كبير في مسيرة الصوم الأربعينيّ، موضحًا أن الصوم هو أن نُدرك أبوّة الآب، فنعكس محبته ورحمته مع بعضنا البعض كأخوة، ثم قدم الأب المطران التهنئة للجميع، بمناسبة عيد الأم.

واختتم القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.