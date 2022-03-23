أبرزها مسلسل محمد فراج.. ننشر خريطة برامج رمضان على «راديو إنرجي»

كشف راديو إنرجي 92.1، عن خريطته البرامجية لشهر رمضان المبارك تحت شعار "رمضان محتاج إنرجي".

ويتقدم المحطة خلطة من البرامج المتنوعة ومنها برنامج "صوم بإنرجي" وهو البرنامج الصباحي يقدمه المذيع باسم كميل، يقدم فيه مجموعة من الأخبار الحصرية والمواضيع التريند والألعاب لتسلية المستمعين في بداية اليوم.

وبرنامج "عز الصيام" مع كلاً من سارة المنذر ومنة عامر، وهو برنامج ترفيهي قائم على الألعاب لتسلية المستمعين بجانب أخبار خدمية عن المرور والطقس وكل الاخبار التريند.

وبرنامج "فتاي الموسم الثالث - سيكا من جنوب أمريكا"، ويقدمه المذيع صبري زكي وهو برنامج قائم على "فتي" المستمعين في مجالات يعرفونها ولا يعرفونها، ولكن المختلف هذا العام هو تواجد المذيع صبري زكي في البرازيل.

كما تضم الخريطة برنامج "اتنين اتنين" مع إيناس سلامة الشواف، ويقوم على فكرة لقاءات مع النجوم عن الثنائيات في حياتهم وأصل الحياة.

ويقدم وائل منصور و رضوى العطار برنامج "ليفل الوحش"، للعام الرابع على التوالي، وهو برنامج المسابقات الشهير الذي يتم بثه طيلة أيام الشهر الفضيل، ويقدم في كل حلقة مجموعة من الهدايا المميزة للمستمعين.

وللموسم السادس، يواصل محمد طارق أضا، تقديم برنامج "كأس إنرجي للدراما"، والذي يقوم على اختيار الأفضل بين الأعمال الدرامية المختلفة.

وبرنامج "تحت أمرك" مع احمد عدلى، وهو برنامج مزيكا يحاول مزج القديم بالجديد، ويعتمد على الأغاني القديمة المعاد توزيعها بمزيكا حديثة و نجوم شباب.

كذلك "حكايات جوابات"، وهو برنامج من تقديم المذيعة زهرة رامي، وفي كل حلقة سيتم تسليط الضوء على جواب محدد تم كتابته من قبل أحد النجوم لآخر أو من شخص لآخر في زمن محدد وترك رسالة أثرت في الجميع.

"السفرة جاهزة" وهو برنامج ستقدمه الشيف أميرة شنب وسيقدم في كل حلقة وصفات مختلفة وبسيطة.

برنامج "مش رمضاني" مع رضوى العطار، ويتناول الكثير من المواضيع والأخبار التي تظهر في رمضان ولكنها بعيدة عن المسلسلات والأخبار الرمضانية.

برنامج "عادات وتقاليع" مع سلمى قاسم والذي سيتحدث عن الموضة في رمضان وتطورها على مدار السنين، وبرنامج "مايفوتكش" مع رشا نجدي، الذي يقدم كل الأحداث الثقافية والموسيقية التي ستكون موجودة كل يوم.

برنامج "كورة عالسريع" مع محمد طارق اضا ومحمد عبدالوهاب هوبا، وسيتطرق البرنامج يومياً لكل الأحداث الرياضية الخاصة بكرة القدم ونتائج المباريات.

برنامج "كيف بدأ الأكل"، مع شهاب الحديدي، والذي سيتحدث عن أكلات وأطعمة مختلفة من كل بلد تاريخها وكيف بدأت.

"بيتك ومطرحك"، والذي يتحدث في المقام الأول عن الأماكن التي تنتمني لها ضيوف الحلقات وكانت تمثل لهم ذكريات مهمة.

وهذا العام يبث عبر أثير الراديو مسلسل "كمال اصطناعي"، وهو مسلسل إذاعي يشارك فيه لأول مرة الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، وهو قصة وسيناريو مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي، كما من المقرر تقديم مسلسل "أرواح وأشباح وتمن بسطرمة"من بطولة الفنان محمد ثروت وهو قصة وسيناريو وحوار إسلام شلباية.